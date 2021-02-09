В 2020 году в Краснодарском крае родились больше 59 тысяч детей

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В Краснодарском крае родились больше 59 тысяч детей. В том числе 767 двоен и 5 троен.

- Мы по-прежнему занимаем позицию в тройке лидеров по рождаемости в стране. И это не только цифры, но и результат эффективных мер для поддержки родителей, - пояснил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае, кстати, сохранен краевой материнский капитал. Он выплачивается на определенные цели: газификация, ипотека, улучшение жилищных условий. Эта сумма в 2021 году составляет больше 140 тысяч рублей.

Кроме того, в крае усиленными темпами идет строительство школ и детсадов.