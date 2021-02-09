В Сочи младенец выпал из коляски и чуть не утонул в пруду

Ребенок по-прежнему находится под контролем врачей.

Несчастный случай на курорте произошел во время послеобеденной прогулки. 58-летняя женщина вышла с 11-месячным внуком подышать свежим воздухом во дворе частного дома. Ребенок благополучно спал, бабушка периодически поглядывала за крохой, все ли в порядке.

Заметив, что забыла соску, женщина решила на минутку отлучиться в дом. Чтобы не беспокоить малыша, оставила его на улице. В этот момент мальчик проснулся, глазами кроха стал искать взрослых. Затем ребенок вылез из коляски и начал ползти к пруду, но, оступившись, упал в ледяную воду.

К счастью, из дома вышла старшая сестра мамы ребенка, которая бросилась спасать малыша. Она вытащила его из воды, а затем вызвала скорую.

- По адресу приехали фельдшеры, которые доставили ребенка в Центр охраны материнства и детства Cочи. Малыша положили в отделение реанимации, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице. – Мальчика удалось спасти, но пока ребенок находится под контролем врачей.

Полиция тем временем проверяет семью, в которой произошел несчастный случай. Правоохранители уже опросили родителей.

- Известно, что мать и отец несовершеннолетнего ребенка работают. Семья полная, помимо 11-месячного малыша воспитываются 14-летняя и 6-летняя девочки, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в правоохранительных органах. - Семья на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Проверка продолжается.