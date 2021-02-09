На Кубани родительские комитеты возьмут под контроль питание в школах

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Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова поручила привлечь родительские комитеты.

– Чрезвычайно важен родительный контроль, потому что заказчики этой новой услуги – дети и родители, они имеют право высказывать свою точку зрения, - отметила вице-губернатор. - Из-за пандемии коронавируса родительский контроль не работает должным образом. Необходимо, чтобы родители имели доступ в школьные столовые.

Сейчас в регионе 300 тысяч учеников 1-4 классов получают бесплатное горячее питание. На эти цели предусмотрено 3,6 млрд рублей, из которых более 1 млрд – краевые и муниципальные средства.

Под особым вниманием детям с ограниченными возможностями здоровья, которым по закону полагается бесплатное горячее двухразовое питание.

На качество питания во многом влияет наличие пищеблоков в школах. Их намечено построить в общеобразовательных учреждениях Гулькевичского, Ейского, Кущевского, Северского, Темрюкского и Усть-Лабинского районов.