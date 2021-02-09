Мэр Краснодара опроверг слухи о застройке парка в Комсомольском микрорайоне

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Мэр Краснодара Евгений Первышов опроверг слухи о застройке парка в Комсомольском микрорайоне. Он заявил, что никаких разрешений на строительство на территории Народного парка не выдавалось и выдаваться не будет.

Информация о том, что эта земля якобы отдана под застройку, появилась в местных пабликах.

— Мы проделали огромную работу по возврату участков в муниципальную собственность, чтобы сохранить эту территорию под зелёную зону для краснодарцев, — подчеркнул глава города.

По его словам, в структуре администрации работает достаточно активистов, которые занимались возвратом этих земель. Но авторы публикации не уточнили у них информацию.

Евгений Первышов обратил внимание, что все указанные в публикациях участки расположены в зоне рекреационного назначения. А это значит, что их застройка категорически запрещена.

Последний участок сейчас возвращают городу в судебном порядке. Намечено, что в апреле эта процедура будет завершена.