В Сочи примет Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета

Фото: sochi.ru.

В Сочи пройдет XIV Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета. Зрителям представят девять мировых премьер. Ожидаемое музыкальное событие курорт примет с 18 по 28 февраля.

В программе – концерты академической, народной и джазовой музыки, опера и балет. Спектакль-открытие фестиваля - «Не покидай свою планету» с участием Константина Хабенского.

Среди звезд гала-концерта - Каталина Висенс (органетто, Швейцария), Аида Гарифуллина (сопрано), Вадим Репин (скрипка), Гарет МакЛернон (флейта, Великобритания).

Балет будет представлен постановкой «Приношение Галине Улановой» под художественным руководством Николая Цискаридзе.

— Сочинский фестиваль – это слияние культуры и образования в области искусства, - считает начальник управления культуры администрации города Сочи Марианна Устинова. – К образовательной составляющей можно отнести лектории, музыкальную академию, школу молодых журналистов и другие мероприятия.

Она обратила внимание, что концерты и встречи фестиваля пройдут при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.