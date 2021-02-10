В 2020 году кубанские машиностроители в 1,5 раза увеличили отгрузку сельхозтехники

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае отгрузка техники и оборудования для сельского хозяйства увеличилась в 1,5 раза. Одним из факторов роста стала господдержка.

- В том числе, и благодаря новой программе поддержки региональных машиностроителей, которая в регионе действует в пилотном режиме, кубанские предприятия могут продавать сельхозтехнику и другое оборудование со скидкой в 10%. Из бюджета им эту скидку компенсируют, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань»в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в 2020 году кубанские сельхозмашиностроители произвели более 3,5 единиц техники и оборудования. Это в два раза больше, чем в докризисном 2019.

- В 2021 году на поддержку сельхозмашиностротелей в бюджете края предусмотрено 80 млн рублей, - отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.