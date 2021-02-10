«Жить мне не дает»: На Кубани ветеран через суд выселила пьющего сына

Пожилой жительнице станицы Воронежской надоело жить с пьющим сыном – скандалы, мусор и постоянные угрозы. Она нашла в себе силы и пошла за помощью в прокуратуру. Там ей и помогли выселить «обузу».

- Женщина является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном труда и инвалидом 2 группы. Сын нарушал общественный порядок, злоупотреблял алкоголем, чем создавал угрозу жизни и сохранности имущества заявительницы. Прокуратура помогла защитить ее жилищные права, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

У мужчины имелся свой дом, поэтому труда выселить его из дома матери прокурорам не составило. Они подали иск в суд, который был удовлетворен.