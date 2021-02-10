Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 февраля выросло на 176

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но последнюю неделю наблюдается спад по количеству заболевших.

По данным на 10 февраля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 176 человека. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Динской район, Сочи и Белореченский район. Здесь выявили 51, 17 и по 11 новых случаев соответственно.

- По восемь заболевших в Выселковском и Усть-Лабинском. По семь – в Анапе и Горячем Ключе, Тимашевском и Тбилисском районах. Шесть положительных результатов в Гулькевичском районе. По четыре новых пациента попали в госпитали в Армавире, Новокубанском, Кореновском, Ейском и Староминском районах. По три – в Кавказском, Брюховецком и Павловском. Два человека выявлено в Курганинском районе. По одному – в Кущевском, Темрюкском, Тихорецком, Щербиновском и Новороссийске, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

Также известно, что среди заболевших за сутки коронавирусом - шесть детей.

- В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 103 пациента, еще четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, - добавили в оперативном штабе.