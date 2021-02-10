Кубанский полицейский упал в туалете аэропорта и получил травму

Мужчина поскользнулся на мокром полу Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Оперуполномоченный из Горячего Ключа, 36-летний Сергей Иванов (имя изменено), 9 февраля прилетел в Иркутск к родне. Выйдя из самолета, мужчина пошел в туалет, там поскользнулся на мокром полу и ударился головой о плитку.

Полицейский обратился в дежурную часть Иркутского линейного отдела МВД России на воздушном транспорте.

- Мужчине вызвали скорую, и он был передан бригаде врачей, - сообщили сайту «КП» - Кубань» в Иркутском линейном отделе МВД России на воздушном транспорте. – Его увезли в больницу с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма.

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