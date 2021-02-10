В Сочинском нацпарке задержали охотника на кабана

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка.

Оперативная группа «Леопард» Сочинского национальный парк во время патрулирования охраняемой территории задержала браконьера.

- В Марьинском участковом лесничестве был выявлен мужчина с ружьём, на которое у него не оказалось документов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Мужчина на допросе признался, что шел охотиться на кабана, однако, применить оружие не успел.

По словам заместитель директора по охране окружающей среды и экологической безопасности нацпарка Евгения Парамонова, кроме ружья ИЖ-18 калибра 12 мм, у браконьера обнаружили 12 патронов.

В отношении нарушителя природоохранного режима составлен протокол. Оружие изъято, самого мужчина доставлен в Лазаревский отдел полиции УВД города Сочи. По данному факту проводится следствие.