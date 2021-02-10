На Кубани во время пьянки племянник зарезал 67-летнего родного дядю

Фото СК РФ

Вечером 8 февраля в гости к 67-летнему сельчанину пришел его 49-летний племянник.

Мужчины принялись выпивать и обсуждать дела. В какой-то момент собутыльники не сошлись во мнении, и между ними вспыхнула ссора. В качестве основного аргумента против дяди племянник использовал столовый нож, который он всадил в грудь пенсионера. Тот замертво свалился на пол, а племянник отправился спать.

Утром тело хозяина дома обнаружили зашедшие к нему родственники. Они вызвали полицию и «Скорую», но врачам же ничего не оставалось, кроме как зафиксировать его смерть. Полиция задержала едва проснувшегося к тому времени племянника.

- Следственным отделом по Кореновскому району СКР по краю в отношении 49-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве 67-летнего дяди (ч.1 ст.105 УК РФ). ,- сообщает СУ СК по краю.