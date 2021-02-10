В 2020 году на Кубани поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 10 тысяч

Фото администрации КК

Новая ферма в Новокубанском районе состоит из двух корпусов и современного доильного зала. Сейчас здесь находятся 1300 голов крупного рогатого скота.

При этом продуктивность предприятия уже близка к лучшим европейским показателям. Среднесуточный надой по ферме на корову достигает 30 кг. молока. Здесь развивают собственную селекцию и обновляют автопарк.

– На подобные сельхозпроизводства нужно равняться, потому что именно вы создаете жизнь на селе и развиваете животноводство. Такие предприятия мы готовы поддерживать,– отметил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе посещения фермы.

Краевые власти продолжит создавать условия для создания новых животноводческих комплексов с современным оборудованием.

Так, в Каневском районе работает молочный комплекс на 1800 коров с годовым производством молока 20 тысяч тонн. Вскоре стартует строительство крупного молочного комплекса на 1200 голов и в Кущевском районе.

Кроме того, в Абинском районе и Горячем Ключе уже работают две полностью автоматизированные молочные фермы

За последние годы поголовье выросло на 10 тысяч, предприятия выпустили рекордные полтора миллиона тонн молока.