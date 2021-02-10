Из краевого бюджета выделено 7 миллионов рублей на развитие чаеводства в Сочи

Фото мэрии Сочи

Земля, пригодная для выращивания чая в Сочи занимает около 1200 гектаров, из эксплуатируется лишь чуть более четверти. На площади более чем в 420 гектаров идет реконструкция с целью перевода в участков в пригодные для сбора чайного листа.

Краевые власти предусмотрели субсидии на возмещение части затрат на уход за чайными плантациями в течение трех лет. На эти цели из регионального бюджета в 2021 году выделено 7 миллионов рублей.

- В Сочи создана рабочая группа по развитию чаеводства. Ведется работа по утверждению государственного стандарта, содержащего требования к чайной продукции торговой марки «Краснодарский чай», — рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности мэрии курорта Александр Мамлай.

Сочинские чаеводы все время принимают участие в фестивалях и выставках продукции. В 2020 году на чайных плантациях Сочи собрано почти 344 тонны листа.