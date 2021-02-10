На Кубани 192 автоматических гидрокомплекса следят за уровнем воды в реках

Фото ГУ МЧС по краю

Центр мониторинга и прогнозирования ЧС на Кубани круглосуточно отслеживает ситуацию на водоемах региона. Пока критических отметок уровень воды в них не достиг даже после резкого потепления.

В Горячем Ключе и Северском районе уровень воды в реках и вовсе идет на спад.

Тем не менее, как полагают в МЧС, резкие подъемы уровня воды в реках вскоре ожидаются на юго-западных, юго-восточных притоках реки Кубань.

Более 190 мониторинговых гидрокомплекса измеряют уровень воды в реках края. За изменениями погоды следят и 14 метеостанций. А неподалеку от Белореченска выставлен дополнительный наблюдательный пост для контроля за уровнем воды в реке Пшиш.

— В случае подъема уровня на место возможного ЧП отправляется оперативная группа. Специалисты оценят возможность выхода рек из берегов, угрозу населению, городам и районам края,- отмечают в ГУ МЧС по региону.