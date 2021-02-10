К началу мая все парки и скверы Сочи будут благоустроены

Фото мэрии Сочи

В центре Сочи благоустраивать начнут Площадь искусств, а также зеленые зоны по обеим ее сторонам. К лету обновят и фасад Художественного музея.

Мэр Сочи поручил привести в порядок зеленые насаждения, создать здесь комфортную прогулочную зону.

Расчищают и заброшенную территорию расположенного рядом «Луна-парка». Здесь устанавливают новые фонарные столбы и уличную мебель.

Прежний парк аттракционов здесь намечено восстановить. При этом участок «Луна-парка» передают в ведение МУП «Парки отдыха Ривьера-Сочи».

Благоустройство территории завершится к маю, а затем начнут поиск инвестора для размещения аттракционов.

– В эту территорию нужно вдохнуть вторую жизнь. В вечернее время здесь должно быть комфортно гулять с детьми. Это место должно вновь стать популярным у горожан. К первому мая у нас уже будет много туристов. Поэтому все парки в каждом из районов Сочи должны быть готовы к этой дате, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.