СберБанк в январе на 85% увеличил объем выдачи ипотеки в Краснодарском крае

Фото: пресс-служба Сбербанка

В январе 2021 года Сбербанк выдал жителям Краснодарского края 2,3 тысячи ипотечных займов на сумму 5,5 млрд рублей. Объем выдачи на 85% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Средний размер ипотечного кредита увеличился на 13% и составил 2,4 млн рублей.

Займы по программе ипотеки с господдержкой составили 25% от выданных в январе кредитов, средний размер займа составил 2,1 млн рублей. Ставка по этой программе в СберБанке составляет 6,1% годовых при использовании сервиса электронной регистрации. Максимальная сумма кредита для жителей Краснодарского края составляет 6 млн рублей, срок предоставления кредита – до 20 лет.

Татьяна Сергиенко, управляющий СберБанка по Краснодарскому краю:

- В 2020 году больше половины ипотечных кредитов жители Краснодарского края взяли в СберБанке. Мы обеспечиваем не только индивидуальные условия кредиту, но и комфортный сервис – 78% наших клиентов в январе оформили заявки на ипотеку онлайн без посещения банка. Повышение доступности ипотеки дает жителям нашего региона возможность решить жилищный вопрос на максимально выгодных условиях.

Постановлением Правительства РФ действие программы господдержки продлено до июля 2021 года. Подать заявку на кредит можно в офисе банка или в мобильном приложении ДомКлик. Подробная инструкция по оформлению льготной ипотеки доступна по ссылке.