«Метр квадратный» дал прогноз по условиям продления льготной ипотеки

Экосистема недвижимости «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ) проанализировала спектр условий, которые могут оказать влияние на решение о продлении госпрограммы по ипотеке в российских регионах после 1 июля 2021 года.

Комментарий Вячеслава Дусалеева, генерального директора компании «Метр квадратный»:

- Правительство и ЦБ РФ обсуждают судьбу льготной ипотеки после 1 июля 2021 года. Одним из вариантов является продление условий программы, с учетом ее очевидного стимулирующего воздействия на строительную отрасль и высокий спрос со стороны населения, однако на ограниченное число регионов из-за слишком сильного роста цен на новостройки, который в отдельных случаях уже мог перекрыть выгоду от льготной процентной ставки.

В 2020 году цены на жилье в России выросли в среднем на 8%, а в Москве и Санкт-Петербурге – более чем на 10%. Для населения важно, чтобы экономическая выгода от льготной ипотеки не перекрывалась ростом цен на недвижимость. Поэтому индивидуальные решения о продлении госпрограммы в том или ином регионе станет абсолютно правильным подходом.

Однако не стоит оценивать ситуацию на рынке только с точки зрения изменения стоимости квадратного метра. Косвенным показателем, характеризующим общий тренд цен на рынке первичной недвижимости в разрезе регионов, на наш взгляд, может также служить увеличение среднего размера ипотечного кредита. При системном повышении цен в регионе, заемщики будут оформлять кредиты на все большую и большую сумму, что также будет влиять на их расходы.

Дополнительным признаком того, что льготную ипотеку в конкретном регионе следует ограничить, может служить отношение среднего ипотечного кредита к максимальной сумме, попадающей под льготу (12 млн рублей – для столичных регионов и 6 млн рублей – для остальных). Чем ближе размер средней ипотеки в регионе к предельной величине, тем выше в субъекте Федерации общий уровень цен на недвижимость, а значит охват потенциальных объектов льготной ипотекой будет носить более ограниченный характер. В среднем по РФ в 2020 г. данное соотношение составляло до 50%.

Если брать в расчет эти критерии, то в большинстве регионов России программа льготной ипотеки пока сохраняет значительный экономический потенциал для населения. Даже несмотря на рост цен, на региональных рынках все еще представлено большое число объектов, которые вписываются в «лимит по льготе», и «сворачивание» там госпрограммы серьезно ограничит доступ населения к новому жилью.

Даже в столичных регионах ситуация не столь однозначна, как может показаться. Например, по итогам декабря 2020 г. в Москве соотношение среднего кредита под залог прав требования по договору участия в долевом строительстве к максимальной сумме по льготной программе составило около 50%, в Московской области – 40%, в Санкт-Петербурге – около 33%, в Ленобласти – чуть выше 29%. Поэтому потенциал льготных кредитов здесь еще не исчерпан.

На основе нашей оценки, лишь в 10-15 регионах льготная ипотека, в случае ее продления после 1 июля, скорее всего, потеряет экономический смысл для конечного потребителя. В прочих субъектах Федерации польза льготного кредитования сохранится, особенно – в случае стабилизации цен в 2021 году.