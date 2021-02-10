В Краснодаре откачивающая техника работает по 55 заявкам

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре спецтехника продолжает откачку воды с улиц города. В работах заняты сотрудники городской службы по содержанию ливневой канализации, подрядчики, сотрудники Службы спасения.

На дорогах работают также автоцистерны на основе КамАЗ, оснащенные специальным вакуумным оборудованием, вместимостью 10 куб. м каждая.

С момента начала резкого потепления в краевом центре поступило уже 55 заявок на откачку воды с местных улиц и автотрасс. Все они переданы в департамент транспорта и дорожного хозяйства для отработки.

- В случае подтоплений жители могут обращаться в ЕДДС по телефону 214-33-36 и 112,- отмечают в мэрии Краснодара.