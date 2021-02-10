В 2020 году Кубань перевыполнила план по экспорту мясной и молочной продукции на 77%

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Молочная и мясная продукция с Кубани сейчас широко представлена за рубежом. В 2020 году регион перевыполнил план по экспорту мяса и молока почти на 77%.

- Спрос есть, и нам важно не просто сохранить его, но и развивать. В 2021 году экспорт сельхозпродукции должен составить 2,7 млрд долларов, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе совещания в Новокубанске.

Сейчас продукция предприятий региона экспортируется в 130 стран мира. Однако. для расширения сбыта региону потребуется увеличивать собственное производство.

К 2030 году выработку молока планируется увеличить до 2 млн тонн, а мяса до 800 тысяч тонн.

Краевые власти намерены продолжать и расширять меры господдержки отрасли. В частности, для производителей вводится субсидирование транспортных расходов – сумма не ограничена и рассматривается в каждом отдельном случае.