В Краснодаре заменят 83 остановочных павильона в 2021 году
Фото: Варвара ДЫМ
В Краснодаре заменят 83 остановочных павильона в 2021 году. Об этом сайту «КП»-Кубань» сообщили в мэрии города. Дело том, что жители начали переживать – они заметили, что с улицы Октябрьской исчезли все остановки. Их просто срезали. Как оказалось, снесли павильоны для того, чтобы поставить новые.
- Уже установили пять новых комплексов на остановках общественного транспорта, - пояснил «КП»-Кубань» замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов. - Первый уже стоит по улице Октябрьской на участке от Орджоникидзе до Ленина. Три павильона заменили по улице Чонгарской в станице Старокорсунской, еще один установили на пересечении улиц Московской и Жигулевской.
Всего в городе заменят 33 старых остановок на новые. Причем сделают это уже до конца первого квартала. Деньги на новые «будки» выделены из бюджета Краснодара.
- Еще 50 пунктов установим на трамвайных остановках в разных районах города, - пояснил Анфиногенов. - В частности, по ул. Ставропольской, Проспекту Чекистов, ряду других. Все остановки планируется выполнить в едином стиле. Это сделают компании – победители конкурса. Они же будут отвечать не только за установку, но содержание конструкции.
БУДЬ В КУРСЕ
Где появятся новые остановки
- ул. Московская;
- ул. Волжская;
- ул. Средняя;
- ул. Октябрьская;
- ул. им. Кирилла Россинского;
- ул. им. Комарова;
- ул. Уральская;
- ул. Кореновская;
- ул. Кожевенной;
- ул. Скорняжная;
- ул. Дальняя;
- ул. Российская;
- ул. Героев-Разведчиков;
- ул. Алма-Атинская.
- ул. Симферопольская;
- ул. Ярославская;
- Проспект Чекистов.
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