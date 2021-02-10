В Краснодаре заменят 83 остановочных павильона в 2021 году Фото: Варвара ДЫМ

В Краснодаре заменят 83 остановочных павильона в 2021 году. Об этом сайту «КП»-Кубань» сообщили в мэрии города. Дело том, что жители начали переживать – они заметили, что с улицы Октябрьской исчезли все остановки. Их просто срезали. Как оказалось, снесли павильоны для того, чтобы поставить новые.

- Уже установили пять новых комплексов на остановках общественного транспорта, - пояснил «КП»-Кубань» замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов. - Первый уже стоит по улице Октябрьской на участке от Орджоникидзе до Ленина. Три павильона заменили по улице Чонгарской в станице Старокорсунской, еще один установили на пересечении улиц Московской и Жигулевской.

Всего в городе заменят 33 старых остановок на новые. Причем сделают это уже до конца первого квартала. Деньги на новые «будки» выделены из бюджета Краснодара.

- Еще 50 пунктов установим на трамвайных остановках в разных районах города, - пояснил Анфиногенов. - В частности, по ул. Ставропольской, Проспекту Чекистов, ряду других. Все остановки планируется выполнить в едином стиле. Это сделают компании – победители конкурса. Они же будут отвечать не только за установку, но содержание конструкции.

БУДЬ В КУРСЕ

Где появятся новые остановки

- ул. Московская;

- ул. Волжская;

- ул. Средняя;

- ул. Октябрьская;

- ул. им. Кирилла Россинского;

- ул. им. Комарова;

- ул. Уральская;

- ул. Кореновская;

- ул. Кожевенной;

- ул. Скорняжная;

- ул. Дальняя;

- ул. Российская;

- ул. Героев-Разведчиков;

- ул. Алма-Атинская.

- ул. Симферопольская;

- ул. Ярославская;

- Проспект Чекистов.

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