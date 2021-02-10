Бывший глава Хостинского района Сочи получил реальный срок за крупное мошенничество

Фото СК РФ

Летом 2019 года на ту пору глава Хостинского района Сочи Павел Клопотовский пообещал поддержку в выдаче разрешения на строительство местному жителю, который до этого обращался к нему за помощью.

В обмен на «услуги» глава района потребовал заплатить ему полтора миллиона рублей. При этом глава района прекрасно знал, что разрешение может выдать не он сам, а только департамент архитектуры городской мэрии.

О разговоре с чиновником его визави сообщил в правоохранительные органы. Передача денег была организована через салон автомобиля. Застройщик положил туда деньги, за которыми потом и пришел глава района. В этот момент он и был задержан сотрудниками УФСБ по краю.

- Собранные следственным отделом по городу Сочи СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе Хостинского внутригородского района города Сочи Павлу Клопотовскому. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Су приговорил бывшего главу района к полутора годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима.