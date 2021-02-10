В Краснодаре задержана банда сбытчиков запрещенных препаратов через аптеки

Фото ГУ МВД по краю

Сотрудники УФСБ по региону,вместе с оперативниками угрозыска провели серию обысков в аптеках Краснодара,принадлежащих 52-летнему местному предпринимателю.

Перед этим у него в доме оперативники нашли изъяли две коробки с лекарствами, содержащими мощные галюциногены- прегабалин и тропикамид. Там же найдены бланки отчетности и печати поликлиник. Чуть позже ,в складе рядом с домом обнаружили еще 13 ящиков с лекарствами и две коробки бухгалтерских бланков.

Установлено, что хозяин аптек торговал наркосодержащими препаратами в составе организованной группы. Дома у остальных ее участников полицейские обнаружили и изъяли смартфоны, отчетную документацию и крупные суммы денег.

- В трех аптечных пунктах, расположенных на территории города Краснодара выявлены и задокументированы факты реализации прегабалина и тропикамида без назначения врача,- сообщает ГУ МВД по краю.