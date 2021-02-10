Жители Сочи назвали условия отказа от личного транспорта в пользу общественного

Фото мэрии Сочи
Местный интернет - ресурс «Архитектура Сочи» провел опрос среди горожан, поинтересовавшись, при соблюдении каких условий они готовы отказаться от ежедневного использования личного транспорта и пересесть на общественный.
Сочи занимает одно из ведущих мест в России по удельному весу личного транспорта.
- Участие в опросе приняло более 600 человек,- говорится в материалах исследования.
Как выяснилось, жители курорта с удовольствием ездили бы в общественном транспорте, будь тот покомфортнее. Главные же претензии свелись к географии маршрутов и слишком большим интервалом в расписании автобусов.
Опрс решено продлить до середины февраля, передав затем его результаты в мэрию Сочи.