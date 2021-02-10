Жители Сочи назвали условия отказа от личного транспорта в пользу общественного

Фото мэрии Сочи

Местный интернет - ресурс «Архитектура Сочи» провел опрос среди горожан, поинтересовавшись, при соблюдении каких условий они готовы отказаться от ежедневного использования личного транспорта и пересесть на общественный.

Сочи занимает одно из ведущих мест в России по удельному весу личного транспорта.

- Участие в опросе приняло более 600 человек,- говорится в материалах исследования.

Как выяснилось, жители курорта с удовольствием ездили бы в общественном транспорте, будь тот покомфортнее. Главные же претензии свелись к географии маршрутов и слишком большим интервалом в расписании автобусов.

Опрс решено продлить до середины февраля, передав затем его результаты в мэрию Сочи.