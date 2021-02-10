На Кубани пассажиры такси оторвали у машины госномера

Водитель такси заявил в полицию

В полицию Гулькевичского района поздно вечером 9 февраля обратился водитель такси. Он вез пассажиров – двоих пьяных мужчин. На въезде в поселок Гирей со стороны Гулькевичей, они попросили остановить машину. Водитель выполнил просьбу. Тогда пассажиры вышли и один из них оторвал госномер у автомобиля. А второй попытался ударить ногой машину.

- Заявитель уехал с места происшествия, опасаясь за свою жизнь, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ОМВД России по Гулькевичскому району. – Идет проверка.