Резкое похолодание ожидается на Кубани к выходным

Фото мэрии Сочи

Резкое понижение температуры ожидает к концу текущей недели жителей Юга России в целом и Краснодарского края в частности.

- К выходным после плюс 10-12 градусов по отношению к норме придет существенное похолодание, прогнозируется мокрый снег, гололедица, ветер", - говорится в прогнозе метеоцентра «Фобос».

В предстоящий четверг и пятницу будет еще необычно тепло, но уже к началу субботы регион достигнут массы холодного воздуха. В выходные дни в крае ожидается сильный ветер, гололедица, дожди , переходящие в мокрый снег.