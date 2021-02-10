В Лазаревском районе Сочи вводится в строй крупный водовод

Фото мэрии Сочи

В Сочи вводится стратегически важный для курорта водовод на реке Псезуапсе в Лазаревском районе. Это позволит значительно улучшить надежность водоснабжения района в целом.

Новый водовод диаметром 300 мм способен обеспечить стабильную и эффективную работу насосных станций с возможностью увеличения мощности.

Водозабор на Псезуапсе снабжает водой более 40 тысяч горожан и туристов, которых летом приезжает кратно больше.

- Лазаревский район один из самых перспективных для строительства и развития, Поэтому на ВНС начаты работы по установке современных энергоэффективных насосов, благодаря чему производительность станции должна увеличится в полтора раза, - отметил директор водоканала Сочи Антон Денисов.