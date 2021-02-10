В 2021 году на поддержку животноводства в Краснодарском крае направят 1,7 млрд рублей

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В 2020 году от каждой коровы на Кубани получено 8,8 тонн молока. Это наивысший результат за всю историю сельхозотрасли края. Власти региона намерены сохранить финансовую поддержку на высоком уровне.

– В 2021 году, несмотря на сложный бюджет, мы не сократили финансирование направления – господдержка составит 1,7 млрд. рублей. Мы говорим, в первую очередь, о сохранении села. Современные фермы – это рабочие места, налоги, высокие заработные платы, – отметил в ходе совещания Вениамин Кондратьев.

Каждый год на Кубани создаются 2-3 новые современные фермы. На многих фермах Краснодара, Калининского, Каневского, Павловского, Кущевского районов средний надой от одной коровы превысил 10, 11 и 12 тонн, что практически равно европейскому уровню.

Большие надежды в крае возлагают на кооперативы с полным циклом производства. В 2021 году на поддержку таких предприятий выделят 55 млн рублей.