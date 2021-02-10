Более 13 тысяч организаций общепита и торговли Краснодара проверили на соблюдение ограничительных мер

Фото мэрии Краснодара

Полицейские и сотрудники мэрии Краснодара продолжают ежедневные проверки соблюдения режима повышенной готовности в барах, ресторанах и ТРЦ города.

Особое внимание проверяющие уделяют ночным клубам и местам массового скопления молодёжи в центре.

За период с 5 ноября 2020 года по 10 февраля в вечернее время две группы посетили более 800 предприятий общепита.

- За работу после полуночи и предоставление услуг по курению кальянов составлено 33 протокола об административной ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»,- сообщает мэрия Краснодара.

В дневное время с 5 ноября по 10 февраля проверено более 12 500 объектов, в 917 из них выявлены нарушения масочного режима.

В управлении торговли и бытового обслуживания населения уточнили, что в большинстве случае маски избегают надевать посетители.