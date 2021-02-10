В День памяти Пушкина «Молодёжка ОНФ» запустила специальный челлендж

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Передача книг в сельские библиотеки, чтение стихов и произведений Александра Сергеевича Пушкина на площадях. Ко Дню памяти великого русского поэта участники «Молодёжки ОНФ» проводят мероприятия в 61 регионе страны.

- Имя и произведения Александра Сергеевича Пушкина знакомы каждому с раннего детства. Мы росли на его сказках, потом, в школе, читали его повести, познавая через них историю России. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, Александр Сергеевич - самый любимый поэт для около 80% россиян. Сегодня мы предлагаем вспомнить произведения классика и принять участие в челлендже «Молодёжки ОНФ», посвященному поэту, - рассказывает заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Участником челленджа может стать каждый желающий. Для этого нужно зачитать стихотворение А.С. Пушкина рядом с памятником классику и выложить в соцсети с хэштегом #ЭтоНашПушкин. Победителям в регионах «Молодёжка ОНФ» подарит книги с произведением поэта, а также цилиндры, изготовленные школьниками в рамках акции «Класс доброты».

В преддверии Дня памяти Пушкина участники «Молодёжки ОНФ» провели для школьников мастер-классы по изготовлению головных уборов в форме цилиндров, которые ассоциируются с образом классика. Участники краснодарской команды «Молодёжки ОНФ» провели мастер-класс для учеников школы №68 поселка Колосистого.

"У многих любовь к литературе начинается с Пушкина в детстве, когда родители читают нам сказки. Мы помним наизусть строки из письма Татьяны к Евгению Онегину. Пушкин оставил нам огромное наследие: смыслы о любви, семье и Родине, которые заложены в его стихотворениях", - участница команды "Молодёжки ОНФ" в Краснодарском крае Виктория Заика.

Также в преддверии Дня памяти «Молодёжка ОНФ» объявила сбор книг А.С. Пушкина в рамках акции «Марафон добра для сельских библиотек», которые в дальнейшем ребята отвезут в отдаленные территории. О месте сбора можно узнать на региональной странице «Молодёжки ОНФ» в ВКонтакте.