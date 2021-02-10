У жителя Краснодара из дома украли сейф с 15 миллионами рублей и золотыми украшениями

Фото Владимир Веленгурин

В дежурную часть полиции УМВД по Краснодару обратился житель города. Он рассказал, что из его дома исчез массивный сейф с 15 миллионами рублей и дорогими золотыми украшениями.

Оперативники угрозыска тщательно осмотрели дом и посмотрели видео с камер наблюдения.

Вскоре им удалось разыскать 46-летнего гостя Краснодара из Воронежской области. Мужчину задержали. Судя по всему, к совершению кражи он готовился долго и тщательно, изучив все до мельчайших деталей.

Мужчина рассказал, что проникнуть в дом ему удалось легко. Он перелез через забор, взял ключи от входной двери из припаркованного рядом с домом автомобиля хозяина.

Пока хозяева спали, мужчина вытащил из дома сейф с деньгами и ювелирными изделиями, которыми распорядился по своему усмотрению. Полицейские изъяли часть похищенного имущества и вернули владельцу.

- УМВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 и 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.,- сообщает ГУ МВД по краю.