В Кореновске здание местного сахарного завода признано памятником истории

Фото администрации КК

В Кореновске Эксперты обследовали историческое здание местного сахарного завода, который исправно функционирует до сих пор с самого момента ввода в строй в далеком 1930 году. Во время Великой Отечественной войны завод временно вывели из строя, но уже с 1943 года его работа возобновилась.

Сейчас зданию придан статус памятника истории. Специалисты утвердили его границы, зону и предмет охраны.

– Также определена территория, где разрешено возведение новых объектов капитального строительства производственного назначения, что очень важно для развития такого крупного предприятия, – отметил вице-губернатор Сергей Болдин.

Кореновский сахарный завод представляет собой двухэтажное здание с зенитными фонарями и повышенной центральной частью, которое признано образцом местной промышленной архитектуры 1920-1930-х годов.

В проектировании здания принимал участие известный кубанский архитектор Николай Козо-Полянский.