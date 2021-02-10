Мальчики пропали днем 10 февраля

В Краснодаре пропали два школьника 9-летний Роман Шляхтин и 10-летний Дмитрий Семериков.

- Примерно в 13:00 10 февраля дети вышли из дома 17 на улице 9-я Тихая, - говорится в ориентировке. – Они направились в школу № 50.

Но на уроках мальчиков не было. Возможно, дети сели на автобус № 120 и поехали в сторону ТРЦ «Красная Площадь». До настоящего времени их местонахождении ничего не известно.

В полиции рассказали приметы пропавших. Роман Шляхтин: рост 130 см, светлые волосы, был одет в синюю куртку, черные брюки с лампасами и черную шапку с бубоном и белой надписью. С собой у мальчика был темно-синий портфель. Дмитрий Семериков: рост 130 см, светлые волосы, был одет в серую дутую куртку и черную шапку с бубоном.

Всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении пропавших детей, просят сообщить об этом по номеру телефона: 8 (861) 226-52-22, 8 (861) 226-43-91.