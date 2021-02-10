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В Геленджике подрядчик реконструкции трассы М-4 пообещал заменить окна местным жителям. Это касается квартир, окна которых выходят на развязку.

- В квартирах жителей Геленджика, окна которых выходят на развязку, будут заменены стеклопакеты, - сообщил директор Краснодарского филиала Госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергей Аникин.

Новые окна помогут снизить шумовую нагрузку. Он обратил внимание, что работы по замене начнутся, когда позволят погодные условия.

В пресс-службе мэрии города-курорта напомнили, что реконструкция участка федеральной трассы М-4 «Дон» затронет въезды-выезды в села Дивноморское, Виноградное, Марьина Роща, Кабардинка и поселок Светлый. Работы ведутся в три этапа.