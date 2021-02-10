Жительница Сочи с редким заболеванием через Европейский суд добилась лекарства

Сочинка с 2014 года бесплатно получала необходимый препарат

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал предоставить 31-летней жительнице Сочи Ксении Швецовой дорогостоящее лекарство. У женщины диагностировано редкое заболевание кроветворной системы – апластическая анемия с синдромом пароксизмальной ночной гемоглобинурии.

Сочинка с 2014 года бесплатно получала необходимый препарат. Но полгода назад поставка лекарства была прекращена из-за недостатка финансирования.

Женщина обратилась в судебные инстанции. Сначала Первомайский суд Краснодара обязал возобновить выдачу лекарства. Но это не помогло. Тогда было направлено обращение в Европейский суд по правам человека.

- Было вынесено экстренное постановление по делу, - сообщили в правозащитной организации. - Решение является обязательным для российских властей.