В Краснодаре планируют высадить 25 тысяч деревьев и кустарников

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В краевой столице проведут озеленение в рамках акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев». 25 тысяч деревьев и кустарников появятся в разных районах города.

- В прошлом году краснодарские озеленители впервые выполнили самую масштабную пересадку деревьев — в разные места были пересажены 674 лип с разделительной полосы улицы Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Тогда в акции компенсационного озеленения в городе высадили около 23 тысяч деревьев и кустарников, на этот год запланировано - не менее 25 тысяч, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Например, новая зеленая зона появится в микрорайоне Гидростроителей. К благоустройству готовятся бульвары «Мариинский» и «Героев-Разведчиков», сквер Льва Толстого и Городской Сад «Сосновый», сквер в Молодёжном микрорайоне. Также начнется благоустройство Николаевского бульвара.