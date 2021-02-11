С улиц Краснодара продолжают откачивать воду после таяния снега

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Улицы и дороги в краевом центре после таяния снега ушли под воду. В городе продолжают откачивать лужи. Круглосуточно работают 18 вакуумных машин.

- Большая часть работ велась в поселке Российском, поселке Калинино, Музыкальном микрорайоне. За 10 февраля отработано 39 заявок от жителей, откачано более трёх тысяч кубометров талой воды. Работы продолжаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

Воду в городе откачивают автоцистерны на КамАЗах, оснащенные илососным и вакуумным оборудованием. Жители Краснодара могут сообщить о подтоплениях в ЕДДС по телефону 8-861-214-33-36 и 112.

В администрации города добавили, что вместе с подтоплениями в городе устраняют и разливы канализации. Этими работами занимаются специалисты ООО «Краснодар Водоканал». Им можно позвонить по номеру 8-861-220-28-38.