В Геленджике полицейские закрыли подпольный игорный клуб

Фото пресс-службы краевого ГУ МВД

На одной из центральных улиц города-курорта процветала незаконная игорная деятельность. Подпольный клуб работал, пока о нем не узнали полицейские. Силовики ворвались в здание в разгар дня и изъяли все оборудование.

- На момент проверки в помещении находились посетители и предполагаемый администратор клуба – 30-летняя местная жительница. Из зала правоохранители изъяли 33 системных блока, 26 карт памяти, 2 фискальных аппарата, а также 50000 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Организатором игорного клуба грозит уголовное дело, либо крупный штраф. Проводится проверка.