На Кубани появится господдержка для IT-специалистов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае займы на льготных условиях будут выдавать на IT-технологии. Предприниматели смогут получить деньги под маленький процент через Фонд микрофинансирования региона.

- Заем «IT технологии» предназначен для действующих предпринимателей, работающих с информационными технологиями – включая разработку и модификацию программ, монтаж и настройку программного обеспечения, создание сайтов и предоставление доступа в Интернет, а также IT-аутсорсинг. Для профессиональных нужд IT-специалисты и предприятия IT-индустрии смогут взять от 100 тысяч до 5 млн рублей на срок от 3 месяцев до 3 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Власти планируют создать благоприятные условия для развития «цифры», чтобы, в том числе, привлечь в край лучших IT-специалистов.

Напомним, что ранее появилась поддержка для самозанятых. Для развития своего дела с 1 февраля они могут получить льготный заем под 3% годовых. Если самозанятый является студентом, то процентная ставка составит 2% годовых.