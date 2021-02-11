Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 февраля выросло на 174

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но последнюю неделю наблюдается спад по количеству заболевших.

По данным на 11 февраля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 174 человека. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Новороссийск и Лабинский район, здесь выявили 50 и по 16 новых случаев соответственно.

- В Геленджике заболели 14 человек, в Мостовском – 11. По восемь человек с COVID-19 попали в госпитали в Сочи и Ейском районе. Семь человек заразилось в Динском районе, шесть – в Тимашевском. Пять положительных результатов в Гулькевичском и Туапсинском районе, четыре – в Выселковсковском. По три новых пациента прибавилось в Абинском, Курганинском и Староминском районах. По два человека с коронавирусом выявлено в Апшеронском, Кавказском и Павловском районах. По одному – в Анапе, Кореновском, Отрадненском, Темрюкском, Тбилисском, Успенском, Щербиновском, Новопокровском и Новокубанском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

Также известно, что среди заболевших коронаврусом за сутки – шестеро детей.

- В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 104 пациента, еще 4 – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, - добавили в оперштабе.