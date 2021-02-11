До конца марта в Северном микрорайоне Геленджика снесут два недостроенных дома

Фото администрации КК

Прекратить строительство двух жилых комплексов в и без того густонаселенном и застроенном до отказа микрорайоне с острой нехваткой социальных объектов распорядился губернатор Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Геленджик.

В это м районе курорта почти напрочь отсутствуют социальные и спортивные объекты, при этом строительство новых многоэтажек шло своим чередом. Краевые власти распорядились остановить стройку, чтобы не создавать запредельной нагрузки на социальную инфраструктуру и коммунальные сети.

Выполнение этого поручения на практике контролирует первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

- Один из домов находится еще на стадии фундамента. Во втором успели построить пять этажей. Верхний этаж уже демонтирован, сейчас идет разбор перекрытий,- сообщает администрация края.

Полностью дома будут снесены в марте. на из месте намечено построить современную спортивную площадку.