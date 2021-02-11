В 2021 году в Новороссийске по дорожному нацпроекту отремонтируют 11 улиц

Фото мэрии Новороссийска

В Новороссийске ремонт на трех участках местных трасс уже завершен. Остальные участки длиной около 6 км намечено отремонтировать до начала лета.

Ранее. осенью 2020 года в Новороссийске досрочно уже обновили 30 участков дорог из плана 2021.

С начала 2021 года работы завершились на улицах Конституции, Гладкова и Цедрика. До лета рабочие планируют обновить покрытие улиц Шаумяна, Менжинского, Мысхакское шоссе, Котовского, Исаева, Гончарова, Пролетарскую и Декабристов.

– Мы не только меняем изношенное полотно дороги. Занимаемся обустройством новых пешеходных переходов и искусственных неровностей, устанавливаем светофоры, то есть работаем комплексно. Потому что от этих действий зависит безопасность участников дорожного движения, – рассказал вице-мэр Новороссийска Александр Яменсков.