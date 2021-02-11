Фонд развития бизнеса Кубани предоставил 217 поручительств на сумму более 1,56 млрд рублей

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Механизм господдержки кредитования малого и среднего бизнеса на Кубани в 2021 году обсудили на встрече с представителями банков. Решали, как упростить процедуру и сделать ее более доступной для пользователей, в том числе и самозанятых жителей региона.

– Фонд уже предоставил 217 поручительств на сумму более 1,56 млрд рублей. Благодаря этому кубанские предприниматели привлекли в свой бизнес почти 3,9 млрд рублей кредитных средств,-– отметила руководитель фонда развития бизнеса края, Елена Пистунова.

Региональный Фонд развития бизнеса поддерживает предпринимателей при помощи поручительств по кредитам и банковским гарантиям.