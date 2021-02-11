Подростки 15 и 16-ти лет в Сочи предстали перед судом за угон мотороллеров

Фото Михаил Фролов

Подростковая шалость и легкомыслие днем 20 августа 2020 года обернулась для двоих юных сочинцев уголовным делом и судом.

В этот день двое местных парней 15 и 16-ти лет решили без спросу взять покататься два мотороллера в пункте проката на улице Макаренко. Что они и сделали. Парни лихо катались на угнанных мотороллерах по курорту, попадая в объективы многочисленных камер наблюдения.

После этого они бросили скутеры в другом районе и спокойно отправились домой, в наивной уверенности, что история на этом и завершилась Вскоре оба были задержаны полицией.

- Собранные следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 15 и 16-летнему братьям. Они признаны виновными в угоне двух мотороллеров, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.2 ст. 166 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Приговором суда несовершеннолетним назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно каждому.