Новые школа и детский сад в Красной Поляне готовы на 40%

Фото мэрии Сочи

Строительство нового корпуса школы в поселке Красная Поляна на 400 мест на улице Ачишховской ведется в рамках профильного нацпроекта. Рядом со школой постоят и отделение детсада на 80 мест.. Работы идут по графику и завершены на 40%.

Сейчас идет монтаж дренажной системы здания, армирование опалубки стен и колонн технического этажа. Дренаж необходим из-за климатических особенностей Сочи, с его высокой влажностью и большим количеством дождей.

На стройке детсада уже завершены монолитные работы. Строители начали возводить крышу.

– Это нетиповой проект, разработанный с учетом особенностей земельного участка. Ввод социального объекта запланирован зимой 2021 года, – рассказала заместитель директора департамента строительства администрации Сочи Дарья Петикова.

Всего в 2021 году в Сочи появятся три новые школы.