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Краснодарский проект датчиков заполняемости мусорных контейнеров получил международную премию

Инновация поможет более оперативно вывозить мусор из города
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Краснодара

Фото мэрии Краснодара

Краснодарский проект датчиков, сигнализирующих о заполняемости мусорных контейнеров, получил премию международного конкурса инноваций SAP Innovation Awards 2021.

Уникальную и эффективную технологию придумали и воплотили в жизнь сотрудники управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства и компания ООО «САП СНГ» совместно с АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Эта технология позволяет вывозить мусорные отходы не по графику в строго определенный час, а по мере фактического заполнения контейнеров отходами. Датчик измеряет расстояние до уровня отходов, рассчитывает степень заполненности контейнера, и мгновенно передаёт эти данные на сервер.

- Это исключит переполненность мусорных баков, холостой пробег мусоровозов, и оптимизирует маршруты, отрегулирует время и частоту выездов мусороуборочной техники, значительно снизит затраты оператора и очистит улицы города от мусора, — рассказал начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артём Анацкий.

Летом 2020 года в Краснодаре новые датчики уже протестировали на 10 мусорных контейнерах. Оборудование показало свою эффективность и работоспособность.

специально разработанного приложения, которым смогут пользоваться региональные операторы по утилизации твёрдых коммунальных отходов.