Новая автотрасса к Крымскому мосту сократит время в пути от Краснодара до двух часов

Фото Главгосэкспертиза

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства строительства начального этапа нового участка трассы А-289 на Кубани от Краснодара до хутора Белый. После реализации проекта время в пути от краевого центра до Крымского моста сократится до 2 часов.

Как отмечают в ведомстве, после открытия моста через Керченский пролив нагрузка на трассу кратно возросла.

Новый отрезок трассы длиной более 68 км пройдет по Славянскому и Темрюкскому районам Кубани в обход населенных пунктов, и выйдет на дорожную развязку на трассе А-290 Новороссийск – Керчь в районе хутора Белый.

- На протяжении дороги построят четыре разноуровневые транспортные развязки и отдельные путепроводы на пересечении с автомобильными и железными дорогами,- сообщает Главгосэкспертиза.