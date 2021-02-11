МЧС рассказало о небывалом и резком похолодании в ближайшие дни на Кубани

Фото ГУ МЧС по краю

ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространил подробный прогноз погоды на ближайшие несколько дней на Кубани. Судя по всему, жителей региона ожидает непростой период.

Итак, сложные метеоусловия ожидаются в крае в течение целых 8 дней — с 12 по 20 февраля. Похолодание сразу на 15-20 градусов произойдет из-за целой серии холодных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы.

- С 12 по 14 февраля осадки будут наблюдаться в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, с 15 по 20 февраля в виде снега, местами сильные, ухудшение видимости в осадках до 500-1000 м, с 12 по 14 февраля ожидается налипание мокрого снега, гололёд на деревьях и проводах,- сообщает ГУ МЧС по краю.

На дорогах региона образуется снежный накат и сильная гололедица.

Прохождение холодных фронтов будет сопровождаться метелью и сильным ветром до 15-22 м/с, в отдельных районах и до 20-25 м/с.

- В ночные и утренние часы минимальная температура воздуха ожидается 13 и 14 февраля -1°…-6 ° , с дальнейшим понижением с 15 по 20 февраля до -7°…-12° местами до -13°…-18°. Температура воздуха днём 13 февраля +1°…- 4°, 14 февраля -1°…-6° с 15 по 20 февраля до -4°…-9° местами -10°…-13°,- добавили в ведомстве.