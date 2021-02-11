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С начала 2021 года муниципалитеты Кубани получили 4,2 млрд рублей на ремонт дорог

Таковы данные регионального Минтранса
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

По данным регионального Минтранса, с начала 2021 года города и районы Кубани получили около 4,2 миллиарда рублей на ремонт местных дорог.

В министерстве отмечают, что в последнее время районы стали лучше готовить документацию для получения региональных субсидий. Это напрямую влияет на скорость и объем предоставления средств.

– Если в 2015 году Ейский район получил 96 млн рублей субсидий, то в 2020 году сумма составила уже почти 226 млн рублей. На 2021 год для района предусмотрено более 235 млн рублей, – рассказали в Минтрансе.

Всего за последние 5 лет на строительство и ремонт автодорог из дорожного фонда Кубани направили порядка 23,5 млрд рублей. Это на 4 млрд рублей больше, чем за все предыдущие 11 лет. В результате в регионе отремонтировали около 2,5 тыс. километров дорожной сети.