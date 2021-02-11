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До конца 2021 года в Гулькевичском районе завершат ремонт спортивного комплекса

На это выделяются дополнительные средства из бюджета края
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Дополнительные средства из краевого бюджета решено выделить для завершения строительства спорткомплекса «Молодость» с бассейнами в селе Соколовском Гулькевичского района.

Работы на объекте начались около трех лет назад Однако из-за просчетов подрядчика работы фактически остановились.

- Это социальный объект, который давно необходимо было завершить, а не превращать в долгострой. Для окончания всех работ выделим 40 млн рублей, спорткомплекс должен быть завершен в этом году, – отметил Вениамин Кондратьев в ходе совещания в администрации края.

Сейчас разработана новая проектно-сметная документация на оставшиеся работы по спорткомплексу. Готовность объекта составляет почти 70%..

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