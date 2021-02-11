В Сочи 39 пляжей сделают удобными и доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья

Фото мэрии Сочи

В мэрии Сочи глава курорта Алексей Копайгородский встретился с инициативной группой из числа маломобильных горожан.

Во встрече приняли участие представители общественных организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья, и начальники отраслевых департаментов и управлений администрации.

По данным на на начало 2021 года в Сочи проживает более 37 тысяч человек с ограниченными возможностями, из них около двух тысяч – дети. - Все городские культурные и спортивные события не обходятся без активного участия маломобильных граждан. Поэтому, мы делаем все, чтобы Сочи развивался в этом направлении и был, в полной мере, доступным городом для всех его жителей, – подчеркнул мэр Сочи.

Люди с ограниченными возможностями здоровья имеют полное право и должны получать все необходимые социальные услуги, отметили на встрече. Кроме того, важными аспектами являются вопросы социальной адаптации, трудоустройства и организации досуга. В этом году гораздо больше пляжей Сочи будут оборудованы с учетом удобства для маломобильных горожан.

- В 2020 году полностью доступными были признаны 13 пляжных территорий. К новому курортному сезону планируется сделать доступными более 39 пляжных территорий, в том числе 11 пляжей санаторно-курортных организаций, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкиной.